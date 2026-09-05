Уранці 5 вересня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 5 вересня: наслідки

За словами Федорова, влучання зафіксували в різних районах міста, де після ударів спалахнули пожежі.

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Унаслідок атаки на Запоріжжя 5 вересня зруйновано приватний будинок.

Російські безпілотники також вдарили по автостоянці та нежитлових будівлях. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки.

Після першої серії ударів російські війська повторно атакували автостоянку в Запоріжжі. На місці нового влучання знову виникла пожежа.

На місцях руйнувань працюють оперативні служби.

За попередніми даними, інформації про загиблих або постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя 5 вересня не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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