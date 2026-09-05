Атака на Запоріжжя 5 вересня: РФ двічі вдарила по автостоянці
Уранці 5 вересня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 5 вересня: наслідки
За словами Федорова, влучання зафіксували в різних районах міста, де після ударів спалахнули пожежі.
Унаслідок атаки на Запоріжжя 5 вересня зруйновано приватний будинок.
Російські безпілотники також вдарили по автостоянці та нежитлових будівлях. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки.
Після першої серії ударів російські війська повторно атакували автостоянку в Запоріжжі. На місці нового влучання знову виникла пожежа.
На місцях руйнувань працюють оперативні служби.
За попередніми даними, інформації про загиблих або постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя 5 вересня не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров