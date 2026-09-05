У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждала родина з двома дітьми. Удар стався ввечері 5 вересня у Дніпровському районі міста.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атака на Херсон ввечері 5 вересня

Близько 21:00 російський ударний дрон влучив у балкон квартири багатоповерхівки, де на той момент перебували 12-річний хлопчик, 11-річна дівчинка, їхня 36-річна мати та 39-річний батько.

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Унаслідок атаки діти дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. У жінки вибухова травма, забій голови та уламкове поранення плеча. У чоловіка діагностували вибухову травму та поранення обличчя.

Бригада екстреної медичної допомоги забрала дітей та їхню матір до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Батькові постраждалих медичну допомогу надали безпосередньо на місці.

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