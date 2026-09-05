У Дніпровському районі війська РФ завдали удару по станції технічного обслуговування (СТО). Внаслідок російської атаки є загиблий та п’ятеро постраждалих.

Про це повідомляють керівник ОВА Олександр Ганжа та Дніпропетровська обласна прокуратура.

Атака РФ на СТО у Дніпровському районі: які наслідки

За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок атаки на СТО загинув один чоловік, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

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Вони всі госпіталізовані. Один чоловік перебуває у важкому стані, ще один – у вкрай важкому. Медики надають їм необхідну допомогу.

У прокуратурі стверджують, що військові РФ завдали удару по Дніпровському району, попередньо, із застосуванням ракети Бандероль. Внаслідок атаки пошкоджено СТО.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого статтею 438 чинного Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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