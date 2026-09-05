Ввечері пролунали вибухи у Чугуєві на Харківщині. Ворожий дрон поцілив у приватний будинок.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Чугуєві 5 вересня: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару загинуло три людини, серед них — дитина. Також важкі травми дістала 40-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

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Олег Синєгубов уточнив, що загинули 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Внаслідок прямого влучання російського дрону повністю зруйновано приватний будинок. Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, гаражі поряд та три цивільні автівки.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

9 червня російські війська атакували Чугуїв Харківської області ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад десять приватних домоволодінь. Тоді загинуло чотири людини, ще троє дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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