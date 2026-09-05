Під час атаки російських ударних дронів пролунали вибухи у Хмельницькому.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вибухи у Хмельницькому 5 вересня: що відомо

О 16:30 Сергій Тюрін повідомив, що Хмельниччина перебуває під атакою ворожих дронів. Він закликав жителів подбати про власну безпеку та перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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За його словами, в області активно працювали сили протиповітряної оборони.

Попередньо, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце події виїхали всі відповідні служби. Також внаслідок вибухів пошкоджено триповерховий житловий будинок.

Внаслідок ворожої атаки постраждало чотири людини, серед яких одна неповнолітня. Трьох людей госпіталізували до медичних закладів. Одній людині допомогу надали на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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