Атака на Одеську область 7 вересня: пошкоджено житлові будинки, горіли автомобілі
Уночі проти 7 вересня Росія атакувала Одеську область. Наслідки ворожої атаки зафіксували у двох районах.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Атака на Одеську область 7 вересня: наслідки
В Одеському районі внаслідок російської атаки пошкоджено фасад, вікна та паркани двох житлових будинків.
Крім того, загорілися два автомобілі та суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
В Ізмаїльському районі обстрілом пошкоджено житловий будинок. Там також зайнялися два легковики та надвірна споруда.
Станом на ранок 7 вересня всі пожежі, спричинені атаками на Одеську область, ліквідовано. До робіт залучали 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки ДСНС.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.