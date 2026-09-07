Уночі проти 7 вересня Росія атакувала Одеську область. Наслідки ворожої атаки зафіксували у двох районах.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Одеську область 7 вересня: наслідки

В Одеському районі внаслідок російської атаки пошкоджено фасад, вікна та паркани двох житлових будинків.

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Крім того, загорілися два автомобілі та суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

В Ізмаїльському районі обстрілом пошкоджено житловий будинок. Там також зайнялися два легковики та надвірна споруда.

Станом на ранок 7 вересня всі пожежі, спричинені атаками на Одеську область, ліквідовано. До робіт залучали 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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