Уночі проти 7 вересня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Нічна атака на Україну 7 вересня: що відомо

Російська атака на Україну розпочалася о 18:00 6 вересня. Ворог запустив 92 безпілотники з Орла та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 7 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 71 російський безпілотник типу Shahed, Гербера та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 12 локаціях. Ще на одній локації впали уламки збитої цілі.

Зокрема, уночі 7 вересня під час російської атаки прогриміли вибухи в Запоріжжі. Ворожий безпілотник влучив у торговельний центр, після чого там спалахнула пожежа.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.