Вдень 7 вересня ворог знову атакував Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя 7 вересня: що відомо

Перед тим як ворог обстріляв Запоріжжя, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА повз Кушугум у Запорізькій області в напрямку міста.

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Пізніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Запоріжжя сьогодні пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибило вікна та понівечило фасад.

Наразі відомо, що під час цієї атаки поранення дістали троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня Росія вже атакувала Запоріжжя ударним безпілотником. Тоді дрон влучив в один із найбільших торговельних центрів міста — City Mall на Набережній магістралі.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували шість осередків займання загальною площею 700 кв. м.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко повідомляв, що на момент атаки City Mall не працював. Внаслідок того удару люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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