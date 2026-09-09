Вдень 9 вересня російські війська атакували поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра безпілотником типу Shahed.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на поїзд до Ізюма 9 вересня: що відомо

Близько 10:00 російський безпілотник типу Shahed атакував приміський поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа.

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Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що в момент атаки поїзд зупинився для евакуації. Персонал та пасажирів вдалося вивести, однак через удар стався значний розліт уламків.

За оновленими даними, поранення дістали семеро людей — працівники залізниці та пасажири. За словами Перцовського, переважно йдеться про незначні уламкові поранення.

Пасажирів атакованого поїзда автобусами доправляють до Ізюма. На місці працюють рятувальники, медики та представники військової адміністрації.

Інформація про остаточні наслідки атаки на поїзд Харків — Ізюм уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

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Джерело : Суспільне

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