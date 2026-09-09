У місті Бориспіль Київської області з шостого поверху багатоповерхівки випала новонароджена дівчинка.

На Київщині загинула новонароджена дівчинка

Поліція Київщини встановлює обставини загибелі новонародженої дитини.

Зазначається, що вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бориспіль з шостого поверху багатоповерхівки випала новонароджена дівчинка.

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За попередньою інформацією, дитина була на балконі з матірʼю.

Дівчинку госпіталізували до лікарні, однак, попри зусилля лікарів, дитину врятувати не вдалося.

За цим фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, що 21 березня 2023 року близько 12:00 у Вишневому Київської області мати викинула немовля з вікна на п’ятому поверсі.

Двомісячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося, травми були несумісні з життям.

Джерело : Нацполіція

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