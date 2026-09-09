У центрі Варшави на пішохідному переході 33-річний поляк без видимої причини напав на 20-річного громадянина України з ножем.

У Польщі чоловік напав на українця: що відомо

Як повідомляє варшавська поліція, група людей переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Саме у цей час чоловік раптово вдарив 20-річного українця ззаду по голові і втік.

Від нападу молодий чоловік упав посеред дороги та знепритомнів. Йому надали допомогу перехожі, також вони викликали поліцію. Внаслідок нападу українець отримав травми обличчя.

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Невдовзі після інциденту нападника затримали. Під час допиту 33-річний поляк не зміг пояснити поліцейським мотивів свого вчинку.

З’ясувалося, що чоловік уже був судимим раніше за подібний напад – він майже рік був ув’язнення за жорстоке побиття 86-річної жінки, яку він ударив ногою у спину в одному з торговельних центрів. Також відомо, що він погрожував смертю іншій випадковій людині.

Польські слідчі висунули чоловікові обвинувачення, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Однак покарання може бути суворішим, тому що йдеться про рецидив. Дії нападника кваліфіковано як хуліганство.

Суд взяв підозрюваного під варту на три місяці.

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