Удар на АЗС у Києві: після повторного влучання загорілися генератори, є поранені
Вранці 10 вересня російський безпілотник упав на територію АЗС у Голосіївському районі Києва.
Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України.
Атака на АЗС у Києві 10 вересня: що відомо
За даними Кличка, ворожий БпЛА впав на територію АЗС у Голосіївському районі. На місці виникла пожежа, також загорівся легковий автомобіль.
У ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки пошкоджена зупинка громадського транспорту. Після повторного влучання на території АЗС спалахнули дизельні генератори.
Крім того, в Голосіївському районі виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі.
Наразі відомо, що внаслідок атаки на АЗС у Києві поранені троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли після ударів. На місцях продовжують працювати екстрені служби.
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