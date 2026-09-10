Вранці 10 вересня російський безпілотник упав на територію АЗС у Голосіївському районі Києва.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України.

Атака на АЗС у Києві 10 вересня: що відомо

За даними Кличка, ворожий БпЛА впав на територію АЗС у Голосіївському районі. На місці виникла пожежа, також загорівся легковий автомобіль.

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У ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки пошкоджена зупинка громадського транспорту. Після повторного влучання на території АЗС спалахнули дизельні генератори.

Крім того, в Голосіївському районі виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі.

Наразі відомо, що внаслідок атаки на АЗС у Києві поранені троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли після ударів. На місцях продовжують працювати екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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