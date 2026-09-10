Російські війська втретє за день завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загорілися продуктові склади.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За інформацією ОВА, російська армія вже втретє за день завдала удару по Дніпру, після чого спалахнула масштабна пожежа на продуктових складах.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше російські війська завдали подвійного удару по Дніпру, поціливши в підприємство харчової промисловості.

Якщо після першої атаки на об’єкті спалахнула пожежа та минулося без жертв, то під час повторного обстрілу того ж підприємства загинули двоє людей. Ще п’ятеро цивільних дістали поранень, серед яких є дитина.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що підприємство Олейна потрапило під удар російських малогабаритних ракет Бандероль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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