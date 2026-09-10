У ніч на 10 вересня, починаючи з 18:00 09 вересня, Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 10 вересня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, противник атакував нашу країну 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія, із напрямків: Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередньою інформацією, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локації.

У Повітряних силах ЗСУ застерігають, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА та просять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня ворог продовжив третю добу поспіль атакували Київську область ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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