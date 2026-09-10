Російські війська завдали удару по цивільному судну в Чорному морі, атакувавши іноземний буксир Tedy під прапором Сомалі, що прямував до порту Констанца. Унаслідок двох атак безпілотниками загинули двоє моряків — громадян Азербайджану.

Про це повідомляють Міністерство закордонних справ Азербайджану, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Удар РФ по судну в Чорному морі

Крім двох загиблих, ще двоє азербайджанських членів екіпажу дістали поранення та були госпіталізовані, а іншим шістьом допомогу надали на місці.

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Загалом на борту судна компанії Mert Marine Corporation перебувало 10 осіб, серед яких — громадяни Азербайджану, Туреччини, Німеччини та України.

Наразі Україна фіксує черговий злочин Росії проти цивільної та портової інфраструктури, щоб згодом передати матеріали міжнародним партнерам.

У середу, 9 вересня, РФ двічі атакувала цивільне судно Tedy під прапором Сомалі. Другий удар по кораблю, що йшов до порту Констанца, призвів до загиблих серед членів екіпажу.

Наприкінці липня Міністерство закордонних справ України закликало компанії-судновласники призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі з міркувань безпеки тимчасово до стабілізації ситуації.

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