Російські малогабаритні ракети Бандероль влучили у підприємство Олейна у Дніпрі.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Удар по Олейні в Дніпрі 10 вересня

За його словами, це підприємство росіяни атакували вже неодноразово.

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— Всі знають, що це американська власність, яка належить корпорації Bunge, — наголосив Філатов.

Зараз на місці удару по Олейні продовжують працювати комунальні служби та важка техніка. Вибухами обірвало мережі, які полагодять найближчими годинами. Рух громадського та іншого транспорту на цій ділянці планують відновити вже до вечора.

За інформацією Нацполіції, ворог двічі завдав ударів по Дніпру. Внаслідок атаки також знищено та пошкоджено транспортні засоби, є загиблі та постраждалі.

На місці атаки працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

Завод Олейна у Дніпрі належить Bunge Global SA — агробізнесовій та харчовій компанії зі штаб-квартирою в американському Сент-Луїсі. Компанія також займається експортом сої, переробленням харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року Росія атакувала завод Олейна у Дніпрі. Тоді на вулиці вилилося 300 тонн олії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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