РФ завдала удару по Кривому Рогу, внаслідок чого була пошкоджена будівля Суспільного мовника.

Атака на Кривий Ріг: що відомо про наслідки

Через удар по Кривому Рогу пошкоджена будівля Суспільного мовника. Там працює кореспондентський пункт Суспільне Дніпро.

За попередніми підрахунками, у будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі та стеля.

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Крім того, за повідомленнями кореспондентів Суспільного, понівечена стеля. Наразі продовжується дообстеження приміщення.

– Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, все фотографуємо. Вся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали, – повідомила адміністраторка корпунку Суспільного у Кривому Розі Ірина.

Нагадаємо, що вночі 10 вересня російські ударні безпілотники атакували п’ять локацій у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Суспільне Дніпро

Джерело : Суспільне

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