Вибухи у Дніпрі прогриміли вдень 10 вересня, коли ворог атакував одне з підприємств регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 10 вересня: що відомо

Під час першого удару у Дніпрі виникла пожежа. Згодом Ганжа уточнив, що внаслідок російської атаки було пошкоджене підприємство харчової промисловості.

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Попередньо тоді повідомлялося, що минулося без постраждалих.

Пізніше російські війська повторно атакували Дніпро. Удар знову припав на те саме підприємство, яке вже зазнало пошкоджень під час попередньої атаки. На об’єкті знову виникла пожежа.

Внаслідок повторного удару двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень, серед них – дитина.

Інформація про остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 10 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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