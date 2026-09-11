Вночі російські війська безпілотниками атакували Запоріжжя. Поранено жінку та її 10-річного сина.

Про це повідомили у ДСНС.

Атака на Запоріжжя 11 вересня

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено дах дев’ятиповерхівки. Там виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр; там сталася пожежа на площі 500 кв. м та в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

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За даними МВС, у Запоріжжі поранення дістали 32-річна жінка та її 10-річний син, їм надається необхідна медична допомога.

​Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів.

Станом на ранок усі пожежі загасили.

Вдень 7 вересня ворог атакував Запоріжжя ударними безпілотниками. Вибухами пошкоджено дві багатоповерхівки, автомобілі та приміщення закладу дошкільної освіти. Поранення дістали п’ятеро людей.

19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками та керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще семеро людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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