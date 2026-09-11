У ніч проти 11 вересня пролунали вибухи у Києві — російські війська атакували столицю безпілотниками.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Вибухи у Києві 11 вересня: що відомо

Через загрозу застосування БпЛА близько 02:00 у столиці оголосили повітряну тривогу.

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Унаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі Києва виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Горіло з 1 по 5 поверх.

Станом на 04:30 повідомлялося про двох постраждалих. Згодом кількість потерпілих зросла до восьми.

За даними поліції Києва, серед постраждалих: 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п’ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження.

Нагадаємо, що вчора ввечері в Оболонському районі російський дрон впав на офісну будівлю. У цьому ж районі БпЛА влучив у склад. Там сталася пожежа. У Соломʼянському районі зафіксоване влучання дрона в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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