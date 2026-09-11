Нічні вибухи в Києві: у 9-поверхівці сталася пожежа, є 8 постраждалих
- У Києві близько 02:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
- У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок.
У ніч проти 11 вересня пролунали вибухи у Києві — російські війська атакували столицю безпілотниками.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Вибухи у Києві 11 вересня: що відомо
Через загрозу застосування БпЛА близько 02:00 у столиці оголосили повітряну тривогу.
Унаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі Києва виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Горіло з 1 по 5 поверх.
Станом на 04:30 повідомлялося про двох постраждалих. Згодом кількість потерпілих зросла до восьми.
За даними поліції Києва, серед постраждалих: 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п’ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження.
Нагадаємо, що вчора ввечері в Оболонському районі російський дрон впав на офісну будівлю. У цьому ж районі БпЛА влучив у склад. Там сталася пожежа. У Соломʼянському районі зафіксоване влучання дрона в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.