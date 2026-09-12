У ніч на 12 серпня комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг зазнав ракетного удару з боку РФ. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє співробітників підприємства, а також загинули двоє працівників підрядної організації — тіло другого загиблого рятувальники виявили під час пошукових робіт.

Про це повідомляють АрселорМіттал Кривий Ріг та керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Атака на АрселорМіттал Кривий Ріг: наслідки

На підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці влучання працюють рятувальники, пожежна служба, фахівці з охорони праці та медики.

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Усі поранені вже перебувають під наглядом лікарів у міських медичних закладах, де їм надається необхідна допомога. Пошуково-рятувальні роботи на об’єкті тривають.

Атака спричинила пошкодження виробничих та допоміжних об’єктів цивільного гірничо-металургійного комплексу. Наразі спеціалісти оцінюють рівень руйнувань, а також визначають можливі терміни та ресурси, необхідні для відновлення потужностей.

У пресслужбі підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг рішуче засудили черговий акт агресії проти цивільного об’єкта та нагадали, що комбінат уже не вперше стає ціллю російських атак.

Зокрема, у грудні 2022 року внаслідок ракетного удару було зруйновано сортопрокатний цех та загинув працівник.

А в серпні 2026 року через обстріл АрселорМіттал Кривий Ріг пошкоджень зазнали об’єкти енергетичного та доменного виробництва, що призвело до часткової зупинки заводських процесів. Тоді загинули троє людей (двоє співробітників та один підрядник) і ще 18 осіб дістали поранення.

У ніч на 12 вересня російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено промислове підприємство, п’ять багатоквартирних житлових будинків, Центр медико-санітарної допомоги, три заклади освіти та об’єкти бізнесу. Відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

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