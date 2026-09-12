Унаслідок атаки на Чорноморськ Одеської області постраждали четверо дітей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Чорноморськ 12 вересня: що відомо

Внаслідок російської атаки на Чорноморськ повністю знищено житловий будинок. Ще три будинки зазнали пошкоджень.

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Також було пошкоджено газову трубу. Через це в одному з будинків виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

Крім того, пошкоджено будівлю готелю, в якій розташований реабілітаційний центр, та припарковані поруч автомобілі.

Рятувальники допомогли вибратися людям, які не могли самостійно пересуватися. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 80 співробітників ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них — четверо дітей.

Наразі інформація про остаточні наслідки атаки на Чорноморськ 12 вересня уточнюється.

Цієї ж ночі Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, верхні поверхи якого повністю зруйновані. Вибуховою хвилею також понівечило сусідні будинки та газопровід низького тиску.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований, а також газопровід.

Внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше 28 людей, серед них — п’ятимісячна дитина та 17-річний підліток. 14 постраждалих госпіталізували, одна людина перебуває у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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