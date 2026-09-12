У ніч проти 12 вересня Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 12 вересня: що відомо

Російські війська вночі завдали по Кривому Рогу ударів балістичними ракетами. Під ранок місто знову опинилося під атакою — цього разу ударних безпілотників.

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Внаслідок російських ударів у Кривому Розі пошкоджено промислове підприємство та п’ять багатоквартирних житлових будинків.

Також понівечені Центр медико-санітарної допомоги, три заклади освіти та об’єкти бізнесу. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють.

Наразі відомо, що внаслідок атаки на Кривий Ріг 12 вересня загинув чоловік. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Крім того, троє людей дістали поранення.

Серед постраждалих — чоловіки 54 та 58 років. Їх із серйозними пораненнями доправили до лікарні. Один перебуває у важкому стані, стан іншого оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місцях працюють усі необхідні служби.

Для мешканців постраждалих будинків із 08:00 розгорнули штаб допомоги у найближчій школі. Там можна подати заяву на матеріальну допомогу від міста та отримати необхідні будівельні матеріали.

Інші атаки на Дніпропетровщину 12 вересня

Протягом ночі російська армія майже 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував ракети, авіабомби, безпілотники та артилерію.

У Дніпрі внаслідок удару пошкоджено підприємство.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду. Там пошкоджені приватні будинки та пожежна частина.

У Синельниківському районі під ударами перебували Васильківська та Раївська громади. Внаслідок атак виникли пожежі.

За даними ОВА, протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 11 російських БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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