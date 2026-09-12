Під час російської атаки на Одесу 12 вересня було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару повністю зруйновано його верхні поверхи.

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Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйновано. Також пошкоджено газопровід. Інформації про постраждалих за цією адресою наразі не надходило.

Спочатку начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв про трьох постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 12 людей, серед них – дитина.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях російських ударів працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Також розгорнуто оперативні штаби для допомоги людям. Інформація про остаточні наслідки атаки на Одесу 12 вересня уточнюється.