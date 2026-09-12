У ніч проти 12 вересня російські безпілотники та ракети атакували Запоріжжя. Під ударом були житловий сектор та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Атака на Запоріжжя 12 вересня: що відомо

Російські безпілотники вночі атакували приватний сектор Запоріжжя. Один із дронів влучив у житлову забудову — було зруйновано будинок та виникли пожежі.

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Вдруге росіяни ударили по місту ракетами: цілили по обʼєктах інфраструктури.

Пошкоджено обʼєкти промислової інфраструктури, будинки, розташовані поблизу місць влучань.

Спочатку повідомлялося, що під завалами будинку можуть перебувати люди. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під уламків тіло чоловіка.

За даними співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, внаслідок першої атаки загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік.

Станом на ранок 12 вересня кількість постраждалих унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до восьми осіб (четверо з них зазнали поранень під час другого удару РФ ракетами).

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Постраждалим та мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, у тому числі, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Джерело : Нацполіція

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