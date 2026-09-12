Вночі та зранку російські війська завдали ударів по Житомирській області, а пізніше атакували Звягель та Коростень, внаслідок чого є загиблі люди.

Про це повідомляє керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Звягель та Коростень 12 вересня: які наслідки

Близько години тому ворог уразив продуктовий магазин у Звягелі. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей.

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Крім того, раніше зранку в місті під удар потрапила автозаправна станція.

Також вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями, а в Коростені — ще дві автозаправні станції (АЗС). У цих випадках обійшлося без жертв.

У зв’язку з інтенсифікацією обстрілів жителів Житомирської області закликають не нехтувати правилами безпеки та під час повітряної тривоги обов’язково перебувати в безпечних місцях.

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