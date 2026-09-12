У ніч проти 12 вересня чотири балістичні ракети влучили по території Запоріжсталі.

Про це повідомила Запорізька міська рада.

Атака на Запоріжсталь 12 вересня: що відомо

За даними міськради, чотири балістичні ракети влучили по території підприємства вночі 12 вересня.

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Внаслідок атаки травмовані четверо працівників комбінату. Троє з них перебувають у міських лікарнях.

Пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура підприємства.

Попередньо масштаби руйнувань оцінюють як критичні.

Водночас загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси на комбінаті були зупинені ще після атаки 11 серпня, а кількість працівників на території підприємства суттєво обмежили.

Наразі фахівці ліквідовують наслідки нового удару та обстежують пошкоджені об’єкти.

У Запорізькій міськраді зазначили, що комбінат досі не відновив виробництво після попередніх російських ударів 11 та 27 серпня.

У міськраді наголосили, що Запоріжсталь виробляла чавун і сталь для цивільних потреб та не була військовою ціллю.

Там назвали повторні удари по вже зупиненому підприємству системним знищенням промисловості, робочих місць та економічної основи Запоріжжя.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 вересня Росія також атакувала житловий сектор Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень.

Один із російських дронів влучив у приватний сектор, де було зруйновано житловий будинок та виникли пожежі. Під час рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла загиблих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька міська рада

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