Втретє за місяць: РФ вдарила по Запоріжсталі балістикою, є поранені
У ніч проти 12 вересня чотири балістичні ракети влучили по території Запоріжсталі.
Про це повідомила Запорізька міська рада.
Атака на Запоріжсталь 12 вересня: що відомо
За даними міськради, чотири балістичні ракети влучили по території підприємства вночі 12 вересня.
Внаслідок атаки травмовані четверо працівників комбінату. Троє з них перебувають у міських лікарнях.
Пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура підприємства.
Попередньо масштаби руйнувань оцінюють як критичні.
Водночас загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси на комбінаті були зупинені ще після атаки 11 серпня, а кількість працівників на території підприємства суттєво обмежили.
Наразі фахівці ліквідовують наслідки нового удару та обстежують пошкоджені об’єкти.
У Запорізькій міськраді зазначили, що комбінат досі не відновив виробництво після попередніх російських ударів 11 та 27 серпня.
У міськраді наголосили, що Запоріжсталь виробляла чавун і сталь для цивільних потреб та не була військовою ціллю.
Там назвали повторні удари по вже зупиненому підприємству системним знищенням промисловості, робочих місць та економічної основи Запоріжжя.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 вересня Росія також атакувала житловий сектор Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень.
Один із російських дронів влучив у приватний сектор, де було зруйновано житловий будинок та виникли пожежі. Під час рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла загиблих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька міська рада