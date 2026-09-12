Вибухи в Луцьку пролунали в суботу, 12 вересня. Росіяни атакували дронами об’єкти Укрзалізниці. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Вибухи у Луцьку 12 вересня: які наслідки

– Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку. Завчасно пасажири евакуйовані з потяга, співробітники – з робочих місць. Всі цілі, – зазначив він.

Перцовський додав, що вибухи також пролунали на залізниці в Фастові. Він попередив, що через повітряний терор можливі зміни у графіках руху поїздів.

Зараз дивляться

– Атака продовжується, в небі – зграї Шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків – задля безпеки кожного, – зауважив він.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Луцьку російський дрон влучив у пасажирський потяг, після чого виникла пожежа.

В ДСНС уточнили що в Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга. На місці події працювали рятувальники. Пожежа ліквідована.

Інформація про потерпілих до Служби порятунку не надходила.

Нагадаємо, 2 вересня російський безпілотник влучив неподалік пасажирського потяга №53/54 сполученням Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Внаслідок атаки пасажири та працівники УЗ не постраждали.

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