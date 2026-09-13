Бригада екстреної медичної допомоги та їхня пацієнтка постраждали під час атаки на карету швидкої в Херсоні сьогодні, 13 вересня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та представники обласної прокуратури.

Атака на карету швидкої в Херсоні сьогодні: що відомо

Атака на карету швидкої в Херсоні сталася сьогодні, 13 вересня, в Корабельному районі, коли бригада саме транспортувала пацієнтку до лікарні.

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Ворожий дрон поцілив просто в автомобіль швидкої.

Унаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув і зрештою вигорів ущент.

Поранених 49-річного водія та 44-річного парамедика відвезли до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

До лікарні евакуювали і пацієнтку екстренки.

Зауважимо, що близько сьомої ранку 13 вересня в Херсоні від удару запущеного росіянами дрона загинув 68-річний чоловік. За півтори години до цього в Миловому травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік.

Кількість постраждалих у Херсоні від атак дронами та артилерією сягнула 13.

Зокрема, крім бригади екстренки та їхньої пацієнтки, постраждала також медична сестра однієї з лікарень міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Фото: Олександр Прокудін

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