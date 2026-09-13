РФ атакувала авто енергетиків у Сумській області: є загиблий та поранений
Один працівник РЕМ загинув та ще один зазнав поранень під час атаки на авто енергетиків у Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака на авто РЕМ у Сумській області: що відомо
Атака на авто РЕМ у Сумській області сталася 13 вересня, коли бригада саме прямувала на ремонт пошкодженої електромережі в Конотопському районі.
Ворог поцілив по автівці енергетиків.
Унаслідок удару 53-річний водій-енергетик загинув.
Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
— Це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини. Ворог продовжує свідомо бити по людях, які працюють задля забезпечення життєдіяльності області, — наголосив Олег Григоров.
Нагадаємо, що 13 вересня російські війська атакували також карету швидкої в Херсоні.
Транспортний засіб після прямого влучання вигорів ущент.
Постраждали водій, парамедик та пацієнтка бригади екстренки, яку саме везли до медичного закладу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Григоров