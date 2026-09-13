Один працівник РЕМ загинув та ще один зазнав поранень під час атаки на авто енергетиків у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на авто РЕМ у Сумській області: що відомо

Атака на авто РЕМ у Сумській області сталася 13 вересня, коли бригада саме прямувала на ремонт пошкодженої електромережі в Конотопському районі.

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Ворог поцілив по автівці енергетиків.

Унаслідок удару 53-річний водій-енергетик загинув.

Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

— Це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини. Ворог продовжує свідомо бити по людях, які працюють задля забезпечення життєдіяльності області, — наголосив Олег Григоров.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська атакували також карету швидкої в Херсоні.

Транспортний засіб після прямого влучання вигорів ущент.

Постраждали водій, парамедик та пацієнтка бригади екстренки, яку саме везли до медичного закладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Григоров

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