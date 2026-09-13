Сьогодні на Волині за два кілометри від кордону з Польщею росіяни атакували локомотив пасажирського поїзда.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко та у пресслужбі Укрзалізниці.

Атака на поїзди біля Ягодина

На відеокадрах із соцмереж видно, як після ворожої атаки та вибуху залізничною платформою біжать пасажири, а за поїздами піднімається густий дим.

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Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що другу добу росіяни безперервно атакують залізницю: депо, станції, рухомий склад.

— Всі команди на місцях, чергують, моніторять, реагують, евакуюють до безпеки. Проходимо наразі без постраждалих, — наголосив він.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що сьогодні під ранок і вранці росіяни вдарили по прикордонню з Польщею у межах Волинської області.

— Ворог ударив у залізничну інфраструктуру — у той напрямок, де відбувається міжнародне сполучення між Україною і Польщею, — заявив речник та уточнив, що йдеться про ділянку біля Ягодина, що на Волині.

У пресцентрі Укрзалізниці повідомили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу удару, завдяки чому ніхто не постраждав.

Також сьогодні зранку РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі на Вінниччині, повідомила керівниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Внаслідок влучання по об’єкту УЗ виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Минулося без постраждалих.

Вдень 9 вересня російські війська атакували поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра.

Вранці 8 вересня атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням Київ — Суми. На під’їзді до Сум ворог завдав по ньому двох прицільних ударів.

13 серпня російський Шахед атакував пасажирський поїзд на Одещині. Тоді загинули машиніст та його помічник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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