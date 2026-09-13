Російські війська атакували безпілотниками один із портів Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир Сапфір.

Атака на буксир Сапфір у порту Одеської області

Як повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, РФ атакувала порт в Одеській області.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Судно мало відповідне маркування згідно з вимогами міжнародних морських конвенцій та використовувалося виключно для цивільних пошуково-рятувальних операцій SAR (Search and Rescue).

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Українська сторона наголошує, що атаки на цивільні судна, портову інфраструктуру та рятувальні служби є порушенням норм міжнародного гуманітарного і морського права.

Такі удари створюють безпосередню загрозу для моряків, рятувальників і працівників портів, а також для безпеки міжнародного судноплавства.

Україна документує обставини атаки на буксир Сапфір та збирає докази. Про інцидент планують поінформувати Міжнародну морську організацію (IMO) та міжнародних партнерів, закликавши їх відреагувати на систематичні російські удари по цивільному судноплавству й портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, що вночі проти 13 вересня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Унаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури.

Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

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