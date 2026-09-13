Росія протягом 13 червня атакувала Україну 323 ударними дронами.

РФ запустила по Україні понад 323 безпілотники: скільки з них реактивні

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, протягом дня 13 вересня, починаючи з 6.30 до 18.00, Росія атакувала Україну 323 ударними БпЛА (14 із них — реактивні).

За попередньою інформацією, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 310 БпЛА (9 із них – реактивні).

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Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА ворога.

До того ж, РФ застосувала близько 10 баражуючих боєприпасів Бандероль/Дань-Т, інформація щодо них уточнюється.

Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши сотні ударних безпілотників та малогабаритні ракети.

Загалом у ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) російський ворог атакував Україну 453 ударними дронами типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія, а також малогабаритними ракетами S8000 Бандероль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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