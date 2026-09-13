Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Атака дронів на Україну: пролунали вибухи у Тернополі
Зранку 13 вересня пролунали вибухи у Тернополі.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Вибухи у Тернополі сьогодні, 13 вересня: що відомо
За даними командування Повітряних сил, у небі над західними областями України фіксуються ворожі ударні дрони.
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Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху видніється дим.
Більше інформації про вибух наразі немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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