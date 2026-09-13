Зранку 13 вересня пролунали вибухи у Тернополі.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Тернополі сьогодні, 13 вересня: що відомо

За даними командування Повітряних сил, у небі над західними областями України фіксуються ворожі ударні дрони.

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Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху видніється дим.

Більше інформації про вибух наразі немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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