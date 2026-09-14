Уночі проти 14 вересня російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів, зокрема реактивними Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 14 вересня: що відомо

Починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська запустили по Україні 108 ударних безпілотників.

Зараз дивляться

Зокрема, під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні;

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювали з районів Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 14 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 85 із 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Повітряні сили повідомили про влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях.

Російська атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.