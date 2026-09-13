Водій автомобіля Opel загинув у ДТП у Києві 13 вересня.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

ДТП у Києві 13 вересня: що відомо

Повідомлення про ДТП у Києві надійшло до рятувальників о 22:41 13 вересня.

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Як стало відомо, автомобіль Opel впав із мосту на вулиці Промисловій у Голосіївському районі.

Рятувальники, прибувши на місце ДТП у Києві, дістали тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.

Обставини трагічного випадку мають встановити правоохоронці.

Нагадаємо, що 11 вересня сталася ДТП на трасі Київ — Харків у Яготині Київської області.

За даними поліції області, нетверезий водій автомобіля BMW, не впоравшись із керуванням, виїхав у кювет та перевернувся.

Унаслідок аварії постраждав 21-річний пасажир легковика.

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