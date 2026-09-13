У Києві Opel упав із мосту: тіло водія витягли з-під авто
Водій автомобіля Opel загинув у ДТП у Києві 13 вересня.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.
ДТП у Києві 13 вересня: що відомо
Повідомлення про ДТП у Києві надійшло до рятувальників о 22:41 13 вересня.
Як стало відомо, автомобіль Opel впав із мосту на вулиці Промисловій у Голосіївському районі.
Рятувальники, прибувши на місце ДТП у Києві, дістали тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.
Обставини трагічного випадку мають встановити правоохоронці.
Нагадаємо, що 11 вересня сталася ДТП на трасі Київ — Харків у Яготині Київської області.
За даними поліції області, нетверезий водій автомобіля BMW, не впоравшись із керуванням, виїхав у кювет та перевернувся.
Унаслідок аварії постраждав 21-річний пасажир легковика.