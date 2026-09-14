Вночі росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБом) по місту Ізюм на Харківщині. Постраждало троє людей.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Ізюм 14 вересня: що відомо

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожого удару КАБа постраждали 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина.

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Вибухами зруйновано чотири приватні домоволодіння, пошкоджено п’ять приватних будинків, а також легкові автомобілі.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Вдень 9 вересня російські війська дроном атакували поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра.

Уночі проти 31 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в кількох місцях у західній частині міста. Одна людина постраждала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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