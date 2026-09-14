Удар КАБом по Ізюму: серед трьох постраждалих — двомісячне немовля
- РФ вночі завдала удару КАБом по Ізюму.
- Зруйновано чотири приватні домоволодіння.
- Пошкоджено п’ять приватних будинків та автомобілі.
Вночі росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБом) по місту Ізюм на Харківщині. Постраждало троє людей.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Ізюм 14 вересня: що відомо
За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожого удару КАБа постраждали 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина.
Вибухами зруйновано чотири приватні домоволодіння, пошкоджено п’ять приватних будинків, а також легкові автомобілі.
На місцях ударів працюють екстрені служби.
Вдень 9 вересня російські війська дроном атакували поїзд Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра.
Уночі проти 31 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в кількох місцях у західній частині міста. Одна людина постраждала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.
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Фото: Харківська ОВА