Вдень у понеділок, 14 вересня, пролунали вибухи у Києві. Сили протиповітряної оборони працюють по російських БпЛА.

Вибухи в Києві 14 вересня: які наслідки

За даними моніторингових каналів та міської влади, у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Роботу ППО у місті о 17:49 офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

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– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях, – закликав міський голова.

О 18:37 Кличко додав, що ворожий дрон впав у Дніпровському районі на відкритій території, в зеленій зоні.

Екстрені служби прямують на місце.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:37. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів, зокрема реактивними Шахедами.

Починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська запустили по Україні 108 ударних БпЛА.

Під час нічної атаки на Україну противник застосував Шахеди, в тому числі реактивні, безпілотники Гербера; дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювали з районів Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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