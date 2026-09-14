Вибухи в Києві 14 вересня: мер Кличко заявив про роботу Сил ППО по БпЛА
Вдень у понеділок, 14 вересня, пролунали вибухи у Києві. Сили протиповітряної оборони працюють по російських БпЛА.
Вибухи в Києві 14 вересня: які наслідки
За даними моніторингових каналів та міської влади, у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Роботу ППО у місті о 17:49 офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях, – закликав міський голова.
О 18:37 Кличко додав, що ворожий дрон впав у Дніпровському районі на відкритій території, в зеленій зоні.
Екстрені служби прямують на місце.
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:37. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів, зокрема реактивними Шахедами.
Починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська запустили по Україні 108 ударних БпЛА.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував Шахеди, в тому числі реактивні, безпілотники Гербера; дрони-імітатори типу Пародія.
Запуски здійснювали з районів Орла та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.