Увечері 14 вересня та вночі 15 вересня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район із РСЗВ і, попередньо, керованими авіабомбами.

Про наслідки російських атак повідомила Харківська обласна прокуратура.

Атака на Ізюм 14-15 вересня: що відомо

За даними слідства, перший із зафіксованих ударів стався близько 20:00 14 вересня. Російські війська обстріляли Ізюм із реактивної системи залпового вогню.

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Внаслідок атаки загинув 26-річний чоловік. Ще десятеро людей постраждали, серед них четверо дітей. Наймолодшій потерпілій дитині — 1 рік і 8 місяців.

Близько 21:50 російські війська знову атакували Ізюм. За попередніми даними прокуратури, по місту завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами.

Пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків та лінію електропередач. Один чоловік дістав поранення, а 81-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Атаки продовжилися й вночі 15 вересня. Близько 03:15 російські військові, попередньо, застосували КАБ по селу Капитолівка Ізюмського району. Там пошкоджено три домоволодіння.

Приблизно о 03:30 під ударом знову опинився Ізюм. За попередніми даними, російська армія застосувала керовану авіабомбу. Пошкоджено домоволодіння, поранення дістав 77-річний чоловік.

Загалом внаслідок цих атак на Ізюм загинув один чоловік, ще 13 постраждали, серед них — четверо дітей.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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