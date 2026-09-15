Ворожа атака на Київ відбулася вдень 15 вересня. Сили протиповітряної оборони працювали по російських безпілотниках.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ 15 вересня: які наслідки

– У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях, – написав столичний голова у 16:10.

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Пізніше Кличко додав, що низка влучать зафіксована у Соломʼянському районі. Дрон влучив на територію гаражного кооперативу. Уламки БпЛА впали на відкритій території та у двір житлового будинку.

За іншою адресою в Соломʼянському районі уламки безпілотника впали на покрівлю житлового будинку. Один дрон впав у водойму.

В Святошинській РДА уточнили, що внаслідок атаки РФ вдень у вівторок постраждали двоє людей, загиблих немає.

Пошкоджено нежитлову будівлю та п’ять автомобілів.

Нагадаємо, зранку 15 вересня прогриміли вибухи у Києві під час атаки ударними безпілотниками.

Влучання дронів були зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Солом’янському та Голосіївському районах. Ворог бив по АЗС, складських приміщеннях, території нежитлової забудови.

За інформацією Кличка, від сьогоднішнього ранку внаслідок атак ворога постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні.

Шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

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