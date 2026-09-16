Ворожа атака на Київщину відбулася протягом минулої доби та вранці 16 вересня. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 17 об’єктів у п’яти районах області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину 16 вересня: які наслідки

За словами Тимура Ткаченка, атака на Київщину призвела до пошкоджень 17 об’єктів у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах Київської області.

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Зокрема, наслідки обстрілів зафіксували у:

восьми приватних домоволодіннях;

п’яти транспортних засобах;

комунальній установі;

ангарному приміщенні;

виробничому приміщенні.

За попередніми даними, внаслідок російських атак постраждалих немає.

На місцях пошкоджень працюють оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атак та надають необхідну допомогу жителям.

Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Пізніше Ткаченко додав, що внаслідок ранкової атаки в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, трактор та автомобіль.

– Попередньо, водій авто отримав контузію внаслідок дії вибухової хвилі. Служби продовжують фіксувати наслідки атаки. Інформація уточнюється, – заявив він.

Нагадаємо, на світанку 16 вересня пролунали вибухи у Києві.

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