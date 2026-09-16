Уранці 16 вересня внаслідок російської атаки на Київ повністю вигорів склад Фундації Олени Зеленської в Києві. Через обстріл приміщення та майно знищені вщент, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Фундації Олени Зеленської, висловивши подяку підрозділам ДСНС України за оперативність і професіоналізм під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Атака РФ на склад Фундації Олени Зеленської в Києві

На знищеному об’єкті зберігалася гуманітарна допомога, яку організація закуповувала самостійно та отримувала від міжнародних і українських партнерів.

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Всі ці речі планували найближчим часом передати дітям, родинам, а також соціальним і медичним закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх запитів.

Серед знищеного майна:

  • генератори та побутова техніка;
  • ноутбуки, планшети та електронні книги для навчання;
  • медичне обладнання та інші важливі речі.

Вся ця допомога мала чітке призначення — підтримку освітнього процесу дітей, забезпечення безперебійної роботи шкіл і лікарень, а також допомогу постраждалим українським сім’ям.

У Фундації зазначили, що через повністю знищені запаси частина допомоги може надійти до отримувачів пізніше, ніж це планувалося початково, попросивши вибачення у тих, хто чекає на підтримку.

Наразі команда організації вже активно перебудовує логістичні ланцюжки та працює над тим, щоб якнайшвидше знайти можливості та забезпечити необхідними речами тих, для кого вони призначалися.

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Шахед

Фото: Фундація Олени Зеленської

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