Склад Фундації Олени Зеленської у Києві знищено внаслідок атаки РФ
Уранці 16 вересня внаслідок російської атаки на Київ повністю вигорів склад Фундації Олени Зеленської в Києві. Через обстріл приміщення та майно знищені вщент, проте обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Фундації Олени Зеленської, висловивши подяку підрозділам ДСНС України за оперативність і професіоналізм під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Атака РФ на склад Фундації Олени Зеленської в Києві
На знищеному об’єкті зберігалася гуманітарна допомога, яку організація закуповувала самостійно та отримувала від міжнародних і українських партнерів.
Всі ці речі планували найближчим часом передати дітям, родинам, а також соціальним і медичним закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх запитів.
Серед знищеного майна:
- генератори та побутова техніка;
- ноутбуки, планшети та електронні книги для навчання;
- медичне обладнання та інші важливі речі.
Вся ця допомога мала чітке призначення — підтримку освітнього процесу дітей, забезпечення безперебійної роботи шкіл і лікарень, а також допомогу постраждалим українським сім’ям.
У Фундації зазначили, що через повністю знищені запаси частина допомоги може надійти до отримувачів пізніше, ніж це планувалося початково, попросивши вибачення у тих, хто чекає на підтримку.
Наразі команда організації вже активно перебудовує логістичні ланцюжки та працює над тим, щоб якнайшвидше знайти можливості та забезпечити необхідними речами тих, для кого вони призначалися.
Фото: Фундація Олени Зеленської