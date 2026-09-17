Атака на Одесу 17 вересня: пошкоджена багатоповерхівка та житлові будинки, є постраждалі
Під час нічної атаки на Одесу 17 вересня постраждали щонайменше шестеро людей.
Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу 17 вересня: що відомо
Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 19-поверховий житловий будинок.
Крім того, в іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один — пошкоджений. Також постраждали господарські споруди та інфраструктура міста.
За останніми даними, внаслідок нічної атаки на Одесу сьогодні постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей.
На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Фахівці, зокрема, закривають вибиті в будинках вікна.
У місті продовжують працювати оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.
Інформація щодо наслідків атаки на Одесу 17 вересня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська МВА