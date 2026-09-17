Під час нічної атаки на Одесу 17 вересня постраждали щонайменше шестеро людей.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 17 вересня: що відомо

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 19-поверховий житловий будинок.

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Крім того, в іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один — пошкоджений. Також постраждали господарські споруди та інфраструктура міста.

За останніми даними, внаслідок нічної атаки на Одесу сьогодні постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей.

На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Фахівці, зокрема, закривають вибиті в будинках вікна.

У місті продовжують працювати оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки на Одесу 17 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

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