Російські війська вночі 17 вересня завдали ракетної атаки на Запоріжжя.

Про наслідки атаки повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семикін.

Атака на Запоріжжя 17 вересня: що відомо

За даними Запорізької ОВА, російські ракети вдарили по промисловості міста.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки на Запоріжжя 17 вересня частково зруйновані будівлі, а на одному з об’єктів виникла пожежа.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Травми отримали жінка та двоє чоловіків, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях російських ударів працюють рятувальники.

Інформація щодо наслідків атаки на Запоріжжя 17 вересня та можливих постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.