Атака на Запоріжжя 17 вересня: ракети влучили у промислові об’єкти, є поранені
Російські війська вночі 17 вересня завдали ракетної атаки на Запоріжжя.
Про наслідки атаки повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семикін.
Атака на Запоріжжя 17 вересня: що відомо
За даними Запорізької ОВА, російські ракети вдарили по промисловості міста.
Внаслідок атаки на Запоріжжя 17 вересня частково зруйновані будівлі, а на одному з об’єктів виникла пожежа.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Травми отримали жінка та двоє чоловіків, їм надають необхідну медичну допомогу.
На місцях російських ударів працюють рятувальники.
Інформація щодо наслідків атаки на Запоріжжя 17 вересня та можливих постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.