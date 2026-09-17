У ніч проти 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа.

Пожежа на аеродромі у Ростові: що відомо

Як повідомили моніторингові Telegram-канали, під атакою міг опинитися військовий аеродром.

За їхніми даними, у районі ймовірного військового об’єкта російська протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники, зокрема із застосуванням стрілецької зброї.

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На території об’єкта також зафіксували вторинну детонацію. Після цього виникла масштабна пожежа.

Також повідомляють про атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що сьогодні вночі Ростов зазнав масованої повітряної атаки. За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА знеструмлено трансформаторну підстанцію, внаслідок чого порушено електропостачання у декілької районах Ростова.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували низку військових об’єктів у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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