Сьогодні російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. У салоні в цей момент були люди.

Про це повідомив виконуючий обов’язки очільника Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Атака дрона на автобус у Запоріжжі 17 вересня

На опублікованому відео видно, як російський безпілотник атакував пасажирський автобус безпосередньо біля зупинки громадського транспорту.

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Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до п’яти. Усіма опікуються медики. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

— Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах, — наголосив Михайло Семікін.

15 вересня Росія дронами атакувала Запоріжжя. Внаслідок російського удару пошкоджено об’єкт інфраструктури. Компанія АТ Запоріжжяобленерго повідомила, їхній один працівник загинув, ще одна співробітниця дістала поранення. Також частина міста залишилася без світла.

12 вересня російські безпілотники та ракети атакували Запоріжжя. Пошкодження зазнав приватний сектор. Також пошкоджено обʼєкти промислової інфраструктури.

11 вересня у Запоріжжі внаслідок російського удару пошкоджено дах дев’ятиповерхівки. Там виникла пожежа. Також під удар потрапив торговельний центр. Поранення дістали жінка та 10-річний хлопчик.

Фото: Запорізька ОВА

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