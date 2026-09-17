У місті Миколаїв Стрийського району Львівської області сьогодні пролунав вибух біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Вибух біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині: що відомо

Інцидент стався близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського РТЦК.

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За попередньою інформацією, вибухнув невідомий пристрій, який могли підкинути з вулиці невстановлені особи.

Унаслідок вибуху поранення дістав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського районного ТЦК. Постраждалого госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні.

За попередніми даними, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі на місці вибуху працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Громадян закликали зберігати спокій та отримувати інформацію про інцидент лише з офіційних джерел.

1 серпня повідомлялося про смерть військовослужбовця у приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Ввечері 8 липня група людей у Львові напала на військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Натовп пошкодив та перекинув службовий автомобіль територіального центру комплектування.

У Хмельницькій області правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу районного ТЦК та СП у Летичеві.

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