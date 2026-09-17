Служба безпеки України кваліфікувала вибух, який 17 вересня пролунав біля районного ТЦК у місті Миколаїв Львівської області, як терористичний акт.

Про деталі поінформували в Управлінні СБУ у Львівській області та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Теракт біля ТЦК на Львівщині: затримано підозрюваних

Інцидент стався близько 16:30 на паркінгу поблизу Стрийського районного ТЦК та СП.

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За даними слідства, перед вибухом повз відчинені ворота територіального центру комплектування та соцпідтримки проїхав автомобіль Daewoo Lanos.

Камери відеоспостереження зафіксували, як із переднього пасажирського місця авто невідома особа викинула вибуховий пристрій на територію ТЦК.

Коли до пристрою підійшов військовослужбовець – 55 річний офіцер ТЦК – пролунав вибух. Чоловік зазнав поранення. Медичну допомогу військовому надали на місці.

— СБУ кваліфікує вибух в місті Миколаїв Львівської області як терористичний акт та відкрила відповідне кримінальне провадження, – наголосили в спецслужбі.

Правоохоронці вже затримали двох чоловіків, причетних до вибуху біля ТЦК.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України – терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

Це не перший інцидент на Львівщині, пов’язаний із нападами на представників ТЦК. Так, наприкінці серпня у Львові під час перевірки військово-облікових документів чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК, унаслідок чого той загинув на місці.

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