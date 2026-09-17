Вибухи на Житомирщині пролунали у четвер, 17 вересня. Унаслідок удару російських військ по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області одна людина загинула, ще двоє осіб постраждали.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Вибухи на Житомирщині 17 вересня: які наслідки

– На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство. Росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє постраждали.

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Зараз на місці працюють рятувальники та екіпажі екстреної медичної допомоги. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі та зранку 12 вересня російські війська завдали ударів дронами по Житомирській області, а пізніше атакували Звягель та Коростень.

Унаслідок атаки були зафіксовані влучання в магазин та автозаправну станцію. Загинуло двоє людей.

Також були уражені підприємство з іноземними інвестиціями, а в Коростені – ще дві автозаправні станції. У цих випадках обійшлося без жертв.

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