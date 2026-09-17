Вибухи у Києві 17 вересня: пошкоджені будинки та офіс, серед постраждалих — діти
Унаслідок вибухів у Києві 17 вересня постраждали, щонайменше, 12 людей.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 17 вересня: що відомо
Наслідки вибухів у Києві сьогодні зафіксували у кількох районах столиці.
У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. За попередніми даними, пошкоджені офісна будівля та житловий будинок, а також складські приміщення і територія поблизу автозаправної станції.
На одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі, а в кількох житлових будинках вибиті вікна.
У Святошинському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Екстрені служби прямували на місце для перевірки наслідків.
У Солом’янському районі внаслідок атаки зруйнована складська будівля. За попередньою інформацією міської влади, пожежі на цій локації не виникло.
Після атаки у столиці також зафіксували зниження тиску подачі води на лівому березі, а також у Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах.
Причину проблем із водопостачанням з’ясовували фахівці. Пізніше Кличко повідомив, що тиск води в районах, де виникли проблеми, поступово відновлюють.
За останніми даними, внаслідок вибухів у Києві постраждали 12 людей. Серед поранених — двоє дітей віком 10 та 12 років.
У лікарнях столиці перебувають дев’ятеро постраждалих.
Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 17 вересня уточнюється.
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