Унаслідок вибухів у Києві 17 вересня постраждали, щонайменше, 12 людей.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 17 вересня: що відомо

Наслідки вибухів у Києві сьогодні зафіксували у кількох районах столиці.

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У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. За попередніми даними, пошкоджені офісна будівля та житловий будинок, а також складські приміщення і територія поблизу автозаправної станції.

На одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі, а в кількох житлових будинках вибиті вікна.

У Святошинському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Екстрені служби прямували на місце для перевірки наслідків.

У Солом’янському районі внаслідок атаки зруйнована складська будівля. За попередньою інформацією міської влади, пожежі на цій локації не виникло.

Після атаки у столиці також зафіксували зниження тиску подачі води на лівому березі, а також у Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах.

Причину проблем із водопостачанням з’ясовували фахівці. Пізніше Кличко повідомив, що тиск води в районах, де виникли проблеми, поступово відновлюють.

За останніми даними, внаслідок вибухів у Києві постраждали 12 людей. Серед поранених — двоє дітей віком 10 та 12 років.

У лікарнях столиці перебувають дев’ятеро постраждалих.

Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 17 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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